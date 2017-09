Afrique du Sud: Le pays commémore les 40 ans de la mort de Steve Biko

Et c'est ce que les jeunes nous rappellent, quand ils manifestent dans leurs universités, pour la gratuité de l'enseignement supérieur. Ils se réfèrent toujours à Steve Biko, et c'est son vocabulaire qu'ils utilisent pour s'exprimer. »

Pourtant, le combat de Steve Biko pour la liberté « est loin d'être achevé » en Afrique du Sud. Aujourd'hui le pays est toujours profondément marqué par la pauvreté et les inégalités, et les observateurs de la vie politique remarquent encore que Steve Biko aurait bien du mal à trouver des héritiers parmi les dirigeants sud-africains actuels.

« Il a essayé d'éveiller la conscience de notre pays, en disant qu'être noir n'est pas un pêché. C'est l'œuvre de Dieu. Et on ne devrait pas se sentir inférieur à cause de cela. On doit en être fiers car c'est ce que nous sommes. »

