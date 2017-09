Ile Maurice: Procès en diffamation - Krishan Malhotra, le gendre de SAJ, parmi les témoins

SAJ a retenu les services de Me Gilbert Ithier, Senior Counsel. Rajesh Jeetah sera, lui, représenté par Me Maxime Sauzier, Senior Counsel.

C'est par l'entremise de son avoué, Me Preetam Chuttoo, que sir Anerood Jugnauth a désigné ses témoins. Outre son gendre, il a nommé Om Kumar Dabidin, secrétaire permanent engagé dans l'évaluation du bâtiment de MedPoint, Jugdish Dev Phokeer, ex-secrétaire permanent, Rajanah Dhaliah, directeur général de la State Trading Corporation, Meg Pillay, ex-CEO d'Air Mauritius, et le Senior Chief Executive Officer du ministère de l'Éducation.

L'affaire sera appelée en Cour suprême, le 26 septembre. Dans sa plainte, qui date du 1er octobre 2012 et est rédigée par Me Renouka Bridgemohan, avouée, Rajesh Jeetah indique que SAJ a fait des allégations à son encontre lors d'un point de presse, le 18 avril 2012. L'ancien Premier ministre aurait insinué que Rajesh Jeetah a négocié directement avec Krishan Malhotra dans son bureau pour l'achat de MedPoint sans passer par un appel d'offres.

