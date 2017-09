En réponse à l'article de Hughes Seumo "Cameroun, Regard: Servir le Régime en Place et Prendre sa… Plus »

Durant l'audience entre les deux personnalités vendredi dernier, la question des missions communes aux deux pays en matière de préservation du bassin du Congo, ainsi que les défis y relatifs, ont été évoqués. Pour la diplomate, la vague de catastrophes naturelles (inondations, ouragans... ) qui sévit à travers le monde est interpellateur sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Malgré le fort potentiel agricole dont elle dispose, la République du Congo exploite à peine 20% de cette ressource, a confessé Gisèle Bouanga Kalou face à la presse, au sortir d'un entretien avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural (MINADER) le même jour. La diplomate relevait ainsi le fait pour saluer la pratique de l'agriculture au Cameroun, qui exploite quant à lui plus de 50% de ses terres cultivables.

Cinq années durant, Gisèle Bouanga Kalou, ambassadeur de la République du Congo au Cameroun, a été plusieurs fois associée aux activités du ministère des Forêts et de la Faune (Minfof).C'est donc un devoir de mémoire qui a conduit la diplomate congolaise chez le ministre Ngole Philip Ngwese vendredi dernier. Moment d'échanges notamment sur l'évaluation de la coopération Cameroun-Congo en matière d'exploitation forestière. En effet, le Cameroun et le Congo assument la paternité du bassin du Congo. Un rôle qui leur confère une grande responsabilité car, d'après Gisèle Bouanga Kalou, « la conservation d'un tel massif forestier a un prix ».

