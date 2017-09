Cameroun: Appui budgétaire - L'Union européenne apporte 63 milliards

Pour l'heure, le Cameroun a entamé un processus de négociation avec l'institution, devant aboutir à la signature au mois d'octobre prochain d'un contrat de reforme sectorielle au titre de l'appui budgétaire pour la période 2017-2019, pour un montant de 96 millions d'euros soit environ 63 milliards de F. « Le principe de l'appui budgétaire stipule que le Cameroun pourra alors utiliser ces financements sans que l'institution n'interfère dans l'affectation de cet argent », explique le secrétaire général du ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), Jean Tchoffo. C'était hier à Yaoundé, lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier national dit de « formation sur les principes et la mise en œuvre de l'appui budgétaire sectoriel avec un accent particulier sur le dialogue politique ».

L'appui budgétaire est une modalité de service de l'aide au développement par un partenaire technique et financier. Dans le cadre du partenariat entre le Cameroun et l'Union européenne (UE), le gouvernement a marqué son accord en 2016 pour passer de l'approche projet à l'appui budgétaire. Il s'agit ici de transférer directement des ressources financières au trésor public, contrairement à l'approche projet, qui consistait à identifier un projet qui rentrait dans le champ de concentration de l'UE et qui était financé et suivi sur le terrain par l'institution pour en justifier le financement. Avec la nouvelle orientation, le pays se retrouve avec des ressources fongibles, induisant plus de flexibilité dans la gestion des allocations.

