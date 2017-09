Afrique: La 72e Assemblée générale de l'ONU au cœur d'un échange

En prélude à la 72e assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte le 12 septembre à New York, aux Etats-Unis, le ministère des Affaires étrangères et le Centre d'information des Nations unies ont organisé la veille une session d'information et d'échange pour édifier le public sur les enjeux de cette rencontre annuelle.

Axée sur l'environnement, la paix et la dignité humaine, l'actuelle assemblée générale de l'ONU a convenu de tenir sa 72e session sur le thème directeur suivant : « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». La thématique met en exergue le lien de plus en plus évident entre la paix, le développement et l'environnement, tous au centre des préoccupations de la communauté internationale.

Cette corrélation ne saurait être complète sans l'inclusion de la composante : droits humains et dignité humaine, que le nouveau Président de l'Assemblée générale (PAG), le Slovaque Miroslav Lajčák souhaite être le fil conducteur dans le débat général, qui regroupera les représentants des pays du monde du 19 au 25 courant.

Avant de dégager l'importance des points inscrits à l'ordre du jour et les grands enjeux de cette session, l'orateur, Alain Flamel Mouanda, directeur du système des Nations unies au ministère des Affaires étrangères a, tout d'abord, rappelé quelques résolutions déjà adoptées à l'Assemblée générale des Nations unies, notamment, la résolution 71/313 sur la mise en œuvre du programme de développement.

« Au regard du contexte international actuel, la contribution congolaise à cette session se focalisera sur des sujets brûlants qui occupent l'agenda de l'organisation des Nations unies et qui interpellent les Etats membres, ainsi que les questions jugées d'intérêt pour notre pays », a-t-il dit.

En effet, dans toutes les réunions prévues, a-t-il ajouté, « la délégation congolaise va s'atteler à donner ses idées sur le terrorisme, la réforme du système des Nations unies, la sécurité au Mali, en Centrafrique, au Burundi et en Lybie. Le Congo va profiter du débat général et autres réunions pour faire passer les vues du gouvernement congolais ».

Lors du débat général, il est prévu : la réunion du comité des chefs d'Etat et de gouvernement africains sur les changements climatiques, la RCA, la Lybie, la réunion de haut niveau sur l'évaluation du plan d'actions mondiale des Nations unies pour la traite des personnes, et une autre sur la lutte contre les abus sexuels. « Sur toutes ces réunions, nous allons préparer les projets de déclaration des délégués congolais qui y participeront. Ça sera aussi l'occasion pour le Congo de parler des avancées concernant la mise en œuvre du Fonds bleu initié par le président de la République ».

En 2016, lors de la 71e session, a-t-il rappelé, l'Assemblée générale avait adopté, en présence de plusieurs dizaines de chefs d'Etat, la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. A travers ce texte, les dirigeants du monde se sont engagés à protéger les droits des réfugiés et des migrants, à sauver des vies et à partager la responsabilité pour les mouvements de personnes à large échelle dans le monde.

Cette année, la semaine de haut niveau de la 72e Assemblée générale des Nations unies réunira des centaines de représentants étatiques. Les chefs d'Etat et de gouvernement prononceront chacun un discours afin de mettre en avant leurs priorités pour l'année à venir.