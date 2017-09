Tunisie: Silence radio et concentration maximale

On tentera de savoir donc quelque chose tout à l'heure, même si Faouzi Benzarti gardera, et c'est légitime, l'essentiel pour lui-même.

Si on sait que Saâd Bguir est opérationnel depuis la fin de la semaine dernière et que le staff technique a préféré le ménager lors du match du championnat contre l'ASG, rien n'a filtré depuis le début de la semaine sur la préparation de l'équipe. C'est le silence radio pour une concentration maximale du côté du Parc B.

Par ailleurs, la délégation « sang et or », conduite par Hamdi Meddeb, s'envolera demain après-midi à destination d'Alexandrie via un vol spécial.

Depuis la perte du titre continental en 2012 devant ce même adversaire, Al Ahly, et à Radès même, tous les entraîneurs qui ont défilé ces cinq dernières années n'ont pas été gardés si longtemps car ils ont été incapables d'atteindre le but que leur a tracé le président du club : remporter de nouveau la C1 africaine.

