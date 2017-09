Tunisie: Une reprise des cours ordinaire

Cette année, la rentrée scolaire verra le retour du système semestriel déjà en vigueur depuis l'année dernière. Elle est fixée au 15 septembre et s'achèvera le 30 juin 2018.

Les vacances pour le primaire, le secondaire et les universités seront les mêmes avec 6 semaines de cours au lieu de 5. Les vacances d'hiver sont également de retour : deux semaines sont fixées pour la deuxième moitié du mois de décembre et les vacances de printemps pour la deuxième moitié du mois de mars.

Par ailleurs, certains établissements scolaires publics ont procédé à l'entretien des classes et au badigeonnage de l'intérieur ainsi que des façades extérieures des écoles, mais beaucoup reste à faire. Certaines écoles sont dans un état déplorable. La société civile essaie de sauvegarder des classes en fournissant de l'aide de toutes sortes, toutefois, c'est encore insuffisant.

L'an dernier, le ministère de l'Education nationale a ouvert 32 nouvelles écoles primaires pour une enveloppe de 9 millions de dinars, ce qui porte le nombre global des écoles à 4.597. Neuf autres établissements, entre collèges et lycées, ont été ouverts moyennant une enveloppe de 25 millions de dinars, ce qui porte leur nombre total à 1.499. Ainsi, 8 nouveaux foyers scolaires et 7 autres de demi-pension ont-ils été mis en place, pour un coût global de 8 millions de dinars.

S'agissant des travaux d'agrandissement, le ministère de l'Education a engagé 780 projets dans 537 écoles primaires, 246 collèges et lycées et 12 foyers scolaires, pour un coût de 41 millions de dinars. Ainsi, quelque 1.264 établissements éducatifs ont été restaurés (800 écoles primaires et 464 collèges, lycées et foyers) pour un coût global de 131 millions de dinars.

Des équipements informatiques et autres outils éducatifs ont également été répartis sur les établissements scolaires, pour une enveloppe totale de près de 80 millions de dinars. Malgré la bonne volonté des uns et des autres, l'enseignement public exige encore plus de moyens et de vigilance à tous les niveaux.