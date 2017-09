Tunisie: En pensant à Al Ahly

La compétition reprendra avec la quatrième journée pour le compte de laquelle, l'Espérance Sportive de Tunis recevra demain à Radès l'ASGabès.

Les «Sang et Or», qui comptent trois victoires en trois matches joués jusque-là, n'ont qu'une seule idée en tête : continuer sur leur lancée positive et glaner les trois points de la victoire. C'est qu'il faut toujours aborder les clients africains en possession de toutes ses armes, notamment celle psychologique.

On est loin de sous-estimer l'équipe gabésienne mais la logique dit que l'EST aura toutes les chances de s'imposer dans ce duel quelque peu déséquilibré. Surtout que les «Sang et Or» veulent se déplacer en Egypte sur une note positive.

Les joueurs de Faouzi Benzarti feront certainement du match de demain une sorte de répétition pour leur bras de fer avec les Ahlaouis après une semaine.

Sans Saâd Bguir

L'effectif de l'Espérance ne connaît pas le repos. Il s'entraîne sans relâche que ce soit sous la houlette de Faouzi Benzarti ou avec l'équipe nationale pour ce qui concerne les internationaux qui sont au nombre de huit.

Seul manquera à l'appel contre l'ASG, le stratège Saâd Bguir qui a contracté une blessure avec l'équipe nationale, nécessitant des soins et quelques jours de repos. Bguir sera, du coup, ménagé face à l'ASGabès et opérationnel contre Al Ahly.

Mis à part Saâd Bguir, tout le reste de l'effectif sera à la disposition de Faouzi Benzarti qui aura quand même à gérer la fatigue de ses joueurs internationaux dont certains à l'image de Ghaïlane Chaâlali, Ferjani Sassi, Anis Badri et, à un degré moindre, Fakhreddine Ben Youssef pourraient, eux aussi, être mis au repos ou peu utilisés face à l'ASGabès.

Dans une période cruciale pareille où les meilleurs éléments de l'EST sont fortement sollicités, le dosage aux entraînements et l'utilisation optimale de l'effectif se trouvent être bien indiqués.

En revanche, Faouzi Benzarti pourra compter sur les services de son fer de lance Taha Yassine Khénissi qui a sauté le choc de Kinshasa à cause du deuxième avertissement écopé quelques jours auparavant à Radès contre ce même Congo.

Le service ne fera que du bien pour le buteur numéro un de Tunisie dont l'apport sera de taille aussi bien face à l'AS Gabès que lors du périlleux déplacement en Egypte.

Kom et Coulibaly d'entrée

Dans le même contexte, Faouzi Benzarti alignera d'emblée le duo étranger Franck Kom et Fusseïni Coulibaly qui animeront l'entrejeu. Leur talent et leur entente procureront plus d'une solution tant au niveau de la récupération du ballon qu'au niveau de la reconversion et du soutien pour l'attaque.

Avec deux joueurs de la carrure de Kom et Coulibaly épaulés par Sassi, Chaâlali et Bguir, l'Espérance peut se vanter de posséder l'un des plus forts milieux de terrain en Afrique. Ainsi, le coach «sang et or» n'aura que l'embarras du choix pour aligner son quatuor titulaire, surtout si on y ajoute le nom du jocker Fakhreddine Ben Youssef. Et c'est tant mieux pour l'Espérance qui a potentiellement besoin d'au moins vingt joueurs qui se valent pour réussir ses innombrables batailles sur les plans national et continental.