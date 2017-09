Tunisie: Badri, le joueur qu'il fallait titulariser...

De la profondeur dans le jeu

Ce qu'a apporté Anis Badri, c'est de la profondeur donnée au jeu offensif, ce qui a pesé sur la défense congolaise, de plus en plus acculée dans ses derniers retranchements. La plus-value apportée par Badri (qui semblait jusque-là ne pas convaincre par son utilité le sélectionneur national), c'est qu'il ne s'est pas contenté de faire des montées régulières sur le couloir droit. Il s'est comporté en vrai joker, longeant le terrain en longueur et en largeur, ce qui a libéré entre autres Ben Amor qui a réduit le score.

Et comme Nabil Maâloul a fini aussi par comprendre que Fakhreddine Ben Youssef était le mieux placé pour épauler Youssef Msakni, Badri ne pouvait que se libérer davantage et donner le coup de massue en marquant le but d'égalisation.

Bref, Anis Badri fait partie des joueurs que le sélectionneur national aurait dû titulariser avant-hier soir. Par ailleurs, ça fait un bon moment que Badri a sa place en équipe nationale, un joueur costaud qui a surtout du flair. A bon entendeur !