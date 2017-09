Burkina Faso: Coopération interparlementaire - La Russie consolide ses relations avec le Burkina Faso

Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sankandé, a reçu en audience le mardi 12 septembre 2017, à l'hémicycle, le premier conseiller de l'ambassade de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, Vitaly Egorov.

La coopération entre la Russie et le Burkina Faso est orientée vers l'avenir. C'est du moins ce qu'a affirmé le premier conseiller de l'ambassade de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, Vitaly Egorov, au sortir d'une audience à lui accordée par le nouveau président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, le mardi 12 septembre 2017 à Ouagadougou. «Notre coopération continue. Elle est ancrée vers l'avenir. Toutes les bonnes affaires que nous comptons faire, nous allons les faire».

Du reste, le diplomate russe a indiqué que les échanges qu'il a eus avec le président du parlement burkinabè ont porté sur le raffermissement des relations interparlementaires entre l'Assemblée fédérale de Russie et l'Assemblée nationale burkinabè. Il n'est pas député, mais a toutefois présumé que cette coopération va porter sur les lois et toutes les normes en élaboration pour un partage d'expériences. «On peut toujours prendre quelque chose l'un de l'autre pour le bien du peuple burkinabè et de celui de la Fédération de Russie à travers les échanges entre les délégations interparlementaires des deux pays», a déclaré M. Egorov.

Selon lui, cette coopération offrira l'occasion aux députés russes et burkinabè, de visiter les deux pays. Il a également souligné que les deux parlements pourront participer à la consolidation de la paix, de la coopération internationale en général pour le progrès dans l'émergence et le bien-être de tous. «Très timide en Afrique», la Russie va retourner vers le continent noir avec tout ce qu'il a comme potentialités à présenter, notamment dans le domaine de l'éducation et de l'agriculture, selon Vitaly Egorov.

Avant de quitter l'hémicycle, il a rendu hommage à Salifou Diallo, décédé le 19 août 2017, dans le livre des condoléances : «C'est un homme humble, patriote et serviteur avec abnégation de son peuple et de son pays». Pour lui, la disparition de l'ancien président de l'Assemblée nationale est un moment triste. «Mais comme nous le disons en fédération de Russie, la vie continue», a-t-il conclu.