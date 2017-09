Burkina Faso: Coopération économique - La délégation du FMI s'imprègne des préoccupations du secteur privé

Influencé par les rappeurs burkinabè tels que Faso Komba, Yellen et bien d'autres, Désiré… Plus »

Il a conclu que la prise en compte de ces doléances permettrait d'insuffler une dynamique nouvelle à l'économie nationale. D'autres intervenants ont souhaité que le Fonds monétaire international se penche un peu plus sur la question de l'accès au financement du secteur privé et favorise davantage l'entreprenariat féminin. Le directeur général adjoint du FMI a assuré aux hommes d'affaires burkinanbè que toutes leurs préoccupations seront prises en compte au cours des échanges entre le FMI et le gouvernement dans la perspective du nouveau programme.

Aussi, il a émis le vœu que la dette intérieure du Burkina Faso soit prise en compte dans l'effort d'apurement par l'institution. En outre, Mahamadi Savadogo, a invité les responsables du FMI à accompagner activement le Plan national de développement économique et social (PNDES), qui a pour ambition, la transformation structurelle de l'économie. Dans la mesure où la mise en œuvre de ce programme implique fortement le secteur privé, l'apport du FMI permettrait un examen minutieux des mécanismes d'assouplissement de la commande publique et des procédures sur les Partenariats public-privé.

Conscient du rôle majeur que joue le secteur privé dans le développement économique, l'hôte du jour, a dit être venu recueillir les préoccupations des opérateurs économiques en vue de les prendre en compte dans le nouveau programme du FMI en préparation. Le président de la CCI-BF, Mahamadi Savadogo, le porte-voix du secteur privé, a formulé quelques doléances à l'endroit de l'institution onusienne. En effet, le patron de la CCI-BF a souhaité que le FMI soutienne des réformes plus intrépides, notamment sur le transfert de propriété, la protection des actionnaires, le commerce transfrontalier et la rationalisation des licences d'affaires.

