Burkina Faso: Renforcement de Air Burkina - Un avionneur canadien propose ses produits

En attendant, nous sommes en discussion avec tous les grands constructeurs, tous les avionneurs. C'est pourquoi nous avons reçu Gérald Cornu de Bombardier, qui fabrique des avions à hélix qui nous intéressent fortement, car consommant moins, performants et très adaptés», a indiqué Souleymane Soulama. Il a ajouté que la vision du gouvernement burkinabè est de pouvoir desservir les grandes villes de l'intérieur du pays avec Air Burkina mais aussi les capitales des pays voisins et des villes européennes.

Pour le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama, cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de restructuration de la compagnie Air Burkina. Et cela, après sa rétrocession à l'Etat burkinabè qui ambitionne accroître sa flotte aérienne pour plus de compétitivité. «Nous sommes en pleine restructuration et à la mise en place d'une société à économie mixte ou société d'Etat de Air Burkina.

Il a surtout été question, a fait savoir Gerald Cornu, de discuter avec les autorités burkinabè des meilleurs modules qui pourraient s'adapter au réseau et au développement stratégique de Air Burkina. «Nous sommes dans une première étape qui est très constructive. Il reste maintenant à travailler sur les aspects techniques et à voir quelles seront les meilleures réponses que Bombardier pourra apporter à Air Burkina», a-t-il déclaré à sa sortie d'audience.

