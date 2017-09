Burkina Faso: Détournement de 251 millions de F CFA au SIAO - Le délibéré prorogé au 26 septembre prochain

Influencé par les rappeurs burkinabè tels que Faso Komba, Yellen et bien d'autres, Désiré… Plus »

Constitué partie civile à ce procès, l'Etat représenté par l'Agent judiciaire du Trésor a demandé au tribunal de condamner les co-accusés à payer solidairement la somme de 3 millions de F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le SIAO et plus de 251 millions à titre des sommes détournées. Le Procureur du Faso quant à lui, a requis une condamnation de 10 ans de prison ferme, une amande de 10 millions de F CFA chacun et le paiement solidaire des 251 millions dissipés.

C'est aussi le sentiment de l'Agent judiciaire du Trésor tout comme le Procureur du Faso pour qui, le caissier, après avoir fait des versements sur le compte Trésor de l'institution les 9 et 24 janvier 2017, ne pouvait pas avoir de si gros montants dans sa caisse. De plus, ont-ils dit, le jour du cambriolage, deux autres ordinateurs étaient dans le bureau mais n'ont pas été « touchés » par les cambrioleurs.

Quant au caissier, Claude Guébré, il nie en bloc toute implication, rappelant que son bureau a été cambriolé en fin janvier 2017, son ordinateur servant à centraliser les opérations financières du SIAO a été emporté et le coffre-fort forcé. 11 millions de F CFA, 350 euros et une somme dont le montant n'est pas déterminé auraient été emportés. Une « histoire » qui n'a pas convaincu Dramane Tou, le directeur général du SIAO, qui a émis des doutes sur la bonne foi du caissier devant le tribunal.

En rappel, lors du procès, le 22 août dernier, l'agent comptable Siriki Coulibaly, également poursuivi pour délit d'apparence a reconnu avoir prélevé dans les caisses du SIAO, plus de 231 millions de F CFA. Avec cet argent, il a confié qu'il jouait aux jeux de hasard, en plus d'avoir construit une villa d'une valeur de 25 à 35 millions de F CFA, comme entre autres réalisations.

