Burkina Faso: Tournoi de la solidarité ESP/11e édition - AMCO dans le palmarès

AMCO pour son sacre, reçoit le trophée, un jeu de maillots, un ballon et des gadgets. Le finaliste malheureux s'est consolé avec un jeu de maillots, un ballon et des gadgets.

Quant à l'éternel parrain, Eric Tiemtoré, le fait de voir des promotions universitaires de 1990 à 2000 se retrouver chaque année pour célébrer l'amitié, la solidarité et la fraternité autour d'un tournoi maracana, il n'y a rien de tel. « Je tiens à passer la main à d'autres personnes pour le parrainage. Mais si personne ne se propose, je serai là encore pour la prochaine édition » a avoué le parrain. En dehors du tournoi maracana, ESP œuvre également dans le social et le bien-être familial de ses membres.

Cette ouverture du score oblige DFJ à se découvrir. AMCO en profite pour corser l'addition. Cette réalisation est signée Mohamed Soulama (15e) sur un superbe coup de tête. Et puis, plus rien jusqu'à la pause. Du retour de la pause, DFJ se lance de nouveau à l'offensive sans pourtant rattraper son retard jusqu'au coup du sifflet final. Pour le chargé à l'information de l'ESP, Rodrigue Kouamé, l'amitié entre les membres dure depuis l'université. « Ce sont des amis, des gens qui ont vécu un certain nombre de réalités sur le campus qui se retrouvent chaque année pour renforcer le lien de solidarité, de fraternité et d'amitié » nous a-t-il confié.

