Burkina Faso: Camp vacances éducatif Tenkodogo 2017 - Les valeurs sociétales inculquées aux jeunes

La direction générale de la jeunesse et de l'éducation permanente, a organisé du 4 au 11 septembre 2017 à Tenkodogo, un camp vacances éducatif, au profit d'une centaine de jeunes et adolescents. La clôture de ce camp qui est intervenue, le dimanche 10 septembre dernier.

100 jeunes et adolescents venus des 13 régions du Burkina Faso, ont pris part du 4 au 11 septembre 2017 au camp vacances éducatif Tenkodogo 2017, placé sous le thème: «contribution des jeunes à la construction de la paix». Le Directeur général de la jeunesse et de l'éducation permanente (DGJEP), Larba Pilga, a indiqué qu'en plus de l'objectif du camp qui est d'inculquer les valeurs sociétales aux jeunes, plusieurs sous thématiques qui ne sont pas forcément enseignées, ni à l'école, ni dans les familles, ont été développées par des encadreurs en vue de contribuer à l'éducation des jeunes.

Il a par ailleurs rappelé que ce thème, en lien avec les Objectifs du développement durable (ODD), voudrait que tout le monde contribue à la promotion de la paix notamment les jeunes. De nombreuses activités ont été menées par les campeurs durant leur séjour dans la cité de «Zoungrantenga», capitale de la province du Boulgou et de la région du Centre-Est. Il s'agit, entre autres, des visites de courtoisie aux autorités administratives dont le gouverneur de la région, Antoine Ouédraogo, le maire de Tenkodogo, El Hadj Harouna Ouélogo et coutumières notamment le Naaba Guiguempolé, roi de Tenkodogo, une visite guidée de Bagrépôle, des communications sur le thème du camp : «contribution des jeunes à la construction de la paix».

Des sous-thèmes portant sur les droits et devoirs du citoyen burkinabè, les valeurs de la société burkinabè et promotion de la paix, la relation jeunes/parents, les conduites addictives et la Santé de la reproduction des adolescents et des jeunes (SRAJ) ont été aussi dispensés aux campeurs. Des ateliers de réflexion aux thèmes tels : «les valeurs culturelles des différentes régions et relation parents/enfants», des séances d'animation ont également permis à ces jeunes et adolescents d'apprendre à faire des bans, à chanter et à danser. Des activités sportives avec la coupe du directeur du camp en football, d'apprentissage en œuvres d'arts, et une plantation d'arbres sur les sites du Centre d'écoute et de dialogue pour jeunes (CEDJ), de l'ANPE et du lycée municipal, leur lieu d'hébergement ont aussi occupé ces campeurs.

En vue de mieux coordonner leurs activités et créer une bonne ambiance au sein du groupe, un Premier ministre a été nommé avec un gouvernement de 8 ministres. Le directeur du camp vacances éducatif Tenkodogo 2017, Soumaïla Sawadogo, s'est réjoui du leadership et de l'engagement du Premier ministre et son gouvernement qui ont permis le bon déroulement des activités et agrémenté le séjour des campeurs dans la province du Boulgou. «Les 7 jours de vie commune et familiale ont permis également à chaque campeur, à travers la présentation des valeurs culturelles et traditionnelles de vos régions respectives, d'avoir une connaissance générale sur les cultures des autres régions du pays», a ajouté le directeur du camp.

Le Premier ministre du camp, Dimitri Tientéga, a engagé les membres de son gouvernement et l'ensemble des campeurs, à toujours cultiver et à promouvoir la paix dans leurs milieux de vie. Car, «conscients que cette paix ne tombera pas du ciel, c'est individuellement que chacun de nous doit apporter sa pierre afin que collectivement, nous participions à la construction de la paix», a-t-il ajouté. La remise de tee-shirts aux vainqueurs des jeux de société, d'attestations aux campeurs et la visite de leurs œuvres d'arts et artistiques qu'ils ont appris à fabriquer par les formateurs, ont clôturé le camp vacances éducatif Tenkodogo 2017.