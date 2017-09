Togo: Des signes de décrispation

Et selon l'opposition, la conférence des présidents devrait plancher sur un nouvel ordre du jour de la session parlementaire intégrant la réforme de la Constitution sollicitée. L'ordre du jour de la session parlementaire prévue mardi ne prévoyait que les questions liées au budget 2018. Pourtant, depuis plus de dix ans, la plupart des partis d'opposition du pays réclament des réformes constitutionnelles pour limiter à deux le nombre de mandats présidentiels et un scrutin à deux tours. Ces revendication sont conformes à la Constitution togolaise de 1992, qui a été modifiée à plusieurs reprises. En 2002, la limitation des mandats présidentiels a notamment été supprimée.

Hier mardi, Dama Dramani, président de l'Assemblée nationale togolaise a contenté l'opposition qui protestait contre l'ordre du jour de la session en cours et qui n'abordait pas le projet de loi de réforme constitutionnelle. Le président du Parlement togolais a plutôt annoncé que, la conférence des présidents, les groupes parlementaires et les commissions allaient se réunir ce mercredi.

