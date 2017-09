Afrique: Afrobasket masculin 2017 - La RDC en quart de finale contre la Tunisie

Les Léopards de la RDC sont en quart de finale de la 29e édition de l'Afrobasket (le championnat d'Afrique des nations) du basket-ball. La compétition se déroule conjointement en Tunisie et au Sénégal. Les poulains du coach Papy Kiembe affronte jeudi à Tunis les locaux des Aigles de Carthage de la Tunisie.

Après une entame difficile contre le Mali (défaite 82 points à 87) dans le groupe A, l'équipe masculine de basket-ball de la RDC a rehaussé son jeu pour battre largement la Côte d'Ivoire par 81 points à 60, avant d'être exceptionnelle face au Nigeria, champion d'Afrique en titre, qui compte sur la compétition en huitième de finale.

Les Léopards de la RDC ont surpris les T-Tigers par 83 points à 77. Au premier quart-temps, le Nigeria emmené par l'expérimenté Ike Diogu menait par 20 points à 19, ainsi qu'au deuxième quart-temps par 37 points à 34. Au troisième quart-temps, les deux équipes ont inscrit chacune 18 points pour totaliser respectivement 55 points pour le Nigeria et 52 pour la RDC. Le quatrième et dernier quart-temps de la partie a été déterminant, avec un Évariste Shonganya de la RDC de grand jour, auteur de 20 points et 6 rebonds, ainsi que Lukusa Kabongo (17 points, 6 rebonds et 8 passes pour 23 d'évaluation), Hervé Kabasele (12 points et 8 rebonds), Maxi Munanga (11 points), etc. La RDC a glané 31 points dans ce dernier quart-temps pour totaliser 83, alors que le Nigeria n'a marqué que 22 points pour s'arrêter à 77 points.

Sans ses deux stars de la prestigieuse NBA américaine, Bismack Biyombo d'Orlando et Emmanuel Mudiay de Denver absents pour un problème de police d'assurance sportive, la RDC se retrouve en quart de finale de l'Afrobasket en sortant le champion en titre. Et pourtant, les Léopards se sont qualifiés après dix ans d'absence d'une phase finale de l'Afrobasket. Venue pour apprendre après une décennie d'absence, la RDC fait sensation au cours de cette compétition qui sera de plus en plus rude, avec comme favori le Sénégal emmenée par Gorgui Dieng de Minnesota Timberwolves à la NBA, finaliste malheureux de l'édition précédente de l'Afrobasket.

L'on rappelle que la sélection du coach Papy Kiembe pour cette édition 2017 se compose de Bunogo Bayombo, Aristote Chiza, Myck Kabongo, Hervé Kabasele Kasonga, Éric Kibi, Chadrack Lufile, Docta Mutombo Lukusa, Johnny Buzangu Mualaba, Omori Mulumba, Arsène Mbay Mutombo, Roly Fula Nganga, Christian Niamazomi, Mohamed Ntumba, Maxi Munanga Shamba, Jordan Shako Jericho Samuna, Evariste Shonganya Tolembo et Djo Loo Yele.