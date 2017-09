Burkina Faso: Aziz Istanbul - Ansaroul islam accuse le GSIM

«Le commandeur des croyants et guide d'Ansaroul Islam vous salue depuis la région de Soum», commence le message. Alors que l'attaque n'a pas été revendiquée, Ansaroul Islam semble indexer Jamaat Nosrat al-Islam wal-Mouslimin, le «Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans» (GSIM), une organisation terroriste née en mars 2017 de la fusion d'Ansar Dine, des forces d'Al-qaïda au Maghreb islamique (AQMI), de la katiba Macina et de la katiba Al-Mourabitoune. «Les frères et moi-même condamnons l'action du Jamaa Nasr al-Islam wa al-Mouslimin avec ces traitres à notre mouvement. Ils obstruent le chemin d'Allah», accuse le message.

L'organisation, qui dit regretter que l'attaque à l'Aziz Istanbul à Ouagadougou ait «couté la vie à deux éminents frères koweitiens et à nos frères musulmans», menace les auteurs du châtiment divin : «Je vous rappelle ce que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: "quiconque prend les armes contre nous n'est pas des nôtres; et quiconque nous trompe n'est pas des nôtres". Qu'Allah vous châtie».

En rappel, l'attaque du restaurant café Aziz Istanbul le 13 août dernier par deux terroristes a fait 19 morts. Parmi les victimes, Il y avait Fahaad Alhaousseine et Waleed Ahmad, tous deux de nationalité koweïtienne Les deux victimes koweitiennes étaient à la tête d'une fondation installée au Burkina Faso depuis les années 70. L'une était le président des imams du Koweït et l'autre était un professeur d'université. Ils ont trouvé la mort le jour même de leur arrivée, alors qu'ils étaient attablés avec l'imam Issa Amadou Tanon et un jeune étudiant burkinabè au Koweït, Abdoulaye Diallo, tous également dans l'attaque.

Une enquête est ouverte pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, tentative d'assassinat, détention illégale d'armes à feu et de munitions, destruction volontaire aggravée de biens le tout en relation avec une entreprise terroriste contre X et toutes autres infractions que l'enquête révélera.

«Afin d'aider à l'identification d'hôtes, de complices ou de facilitateurs éventuels depuis la planification jusqu'à l'exécution de l'attaque terroriste, nous lançons un appel à témoin et invitons toutes personnes désireuses d'apporter son témoignage à se présenter dans l'une des brigades de gendarmerie de la ville de Ouagadougou ou dans un commissariat de police le plus proche», avait demandé la procureure du Faso, Maiza Sérémé. Pour faire avancer l'enquête, la gendarmerie a diffusé le 25 août un portrait-robot des deux tueurs qui avaient commis l'attaque.