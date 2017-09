Afrique: L'Assemblée générale des Nations Unies donne le coup d'envoi de sa 72ème session

L'Assemblée générale des Nations Unies a donné mardi le coup d'envoi de sa 72ème session, au siège de l'ONU à New York, le nouveau Président de cet organe promettant de faire « entendre les voix de ceux qui ont le plus besoin de l'ONU ».

« Les hommes et les femmes qui ont le plus besoin de l'ONU ne sont pas dans cette salle. Ils ne sont pas impliqués dans la négociation des résolutions.

Ils ne prennent pas la parole lors des réunions de haut niveau », a déclaré le Président de la 72e session, Miroslav Lajčák. « C'est l'une des tâches de l'Assemblée générale de faire en sorte que leurs voix sont entendues ».

M. Lajčák a rappelé que l'ONU avait été créée pour une « raison simple » : servir ceux qui veulent la paix, une vie décente et une planète durable.

Le Président a cité trois autres principes qu'il suivra au cours de sa présidence : l'impartialité, la qualité et la transparence.

« J'ai toujours fermement cru dans le pouvoir du multilatéralisme », a déclaré le nouveau Président de l'Assemblée générale.

Il a indiqué que la 72ème session serait marquée par des « premières » : la négociation du premier Pacte intergouvernemental sur les migrations, la réception du premier rapport et l'organisation du premier évènement de haut niveau sur les résolutions relatives à la consolidation de la paix et le premier pacte international pour l'élimination de l'exploitation et des abus sexuels dans les opérations de maintien de la paix.

Mais cette année sera aussi une année de suivi, a noté M. Lajčák. Il a mentionné la nécessité de maintenir l'élan autour de la mise en œuvre et du financement des objectifs de développement durable et d'intégrer l'Accord de Paris sur le climat dans les cadres nationaux, régionaux et internationaux.

« Nous devons accompagner les engagements d'hier avec des actions prises aujourd'hui. Nous ne pouvons pas laisser rapports, évènements et résolutions du passé être relégués dans les archives de l'ONU. Nous devons continuer à travailler à leur mise en œuvre », a-t-il dit.

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'est félicité de l'élection de M. Lajčák au poste de Président de l'Assemblée générale, au moment où, confrontées à de multiples défis, les populations du monde entier attendent de l'ONU toujours plus.

C'est la raison pour laquelle des réformes systémiques sont nécessaires en vue d'obtenir des résultats plus concrets de l'Organisation. Il a ainsi annoncé avoir lancé aujourd'hui même « une feuille de route pour la parité homme -femmes à l'échelle du système des Nations Unies ».