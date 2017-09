Madagascar: Coopération - Le commerce avec la Chine avance

Même si le commerce entre Pékin et la Grande île a connu une forte progression, le marché malgache ne représente que 0.7% des échanges commerciaux réalisés entre Pékin et l'Afrique. Mais à l'allure où vont les choses, cette situation risque de connaître une nette amélioration, avec les différentes offensives chinoises à Madagascar. D'ici quelques semaines, une centaine d'investisseurs chinois sont attendus à Antananarivo pour la China Exhibition Madagascar. À cela s'ajoutent les différents projets de construction avec Pékin, comme l'autoroute reliant la capitale à Toamasina.

D'après Shaomin Liang, rien que de janvier à juin, « la Chine a importé 38,4 milliards de dollars de produits africains ». Et les importations de produits chinois ont atteint 46,96 milliards de dollars, soit une hausse de 3%. Parmi les produits africains les plus convoités par la Chine figurent les minéraux, les produits agricoles et les fruits. En ce qui concerne les produits malgaches, « il est encore très tôt pour faire un bilan », a fait savoir le diplomate.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.