Afrique de l'Ouest: Monnaie unique - Des avancées, selon la CEDEAO

Au cours de cette rencontre, les experts des Etats membres et les représentants des institutions régionales se prononceront sur le rapport de convergence au titre de l'année 2016, l'état de mise en œuvre du programme de coopération monétaire de la Cedeao, et l'état de mise en œuvre des activités de la feuille de route par les différentes institutions.

« Dans le processus de mise en œuvre des activités d'intégration, il ne peut être fait l'économie des rencontres de concertations pour voir le chemin parcouru, et convenir des mesures et dispositions à prendre pour mieux poursuivre le processus d'intégration », a indiqué M. Cissé.

« Abondant dans le même sens, le ministre malien de l'Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, a exhorté les participants à formuler des recommandations concrètes et pertinentes tenant compte des réalités ouest-africaines, et permettant d'engager des actions clés pouvant garantir à l'espace communautaire des progrès économiques solides. »

S'exprimant lundi, à l'ouverture de la réunion du Comité technique chargé des politiques macroéconomiques de la Cedeao, M. Traoré a cité un certain d'actes qui ont été déjà posés. Il s'agit de l'adoption d'une feuille de route, de la désignation de chefs d'Etat pour la supervision du processus et de la mise en place d'une Task Force pour conseiller ces derniers.

