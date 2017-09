Congo-Kinshasa: Congo Positif signe un accord avec le Centre de Santé Molende

Le parti des jeunes, par les jeunes, pour l'avenir, " Congo Positif", s'est réuni, le 9 septembre 2017, autour de son leader, Dieudonné Nkishi.

Cette formation politique a axé cette rencontre autour des deux axes essentiels, à savoir: la signature du contrat de partenariat entre Congo Positif et le Centre hospitalier Molende et la distribution des documents de travail aux différentes structures du parti et la ligue des jeunes. L'accord signé avec le Centre de santé Molende est d'une importance capitale dans la vie des militants de Congo positif car, ces derniers seront pris en charge concernant les soins médicaux à 50%.

Congo positif est un parti ayant pour slogan: «celui qui veut la guerre crée les emplois » ou soit, « soki olingi kimia pesa misala ». La cérémonie a commencé avec une prière d'ouverture et ensuite, l'hymne national. Elle s'est clôturée par une prière dite par la présidente de la ligue des femmes. Le secrétaire général du parti a prononcé un mot de bienvenue en disant qu'il réitère son vœu de voir la réalisation des scrutins dans ce pays. Deux sujets également ont retenu l'attention des organisateurs. Il s'agit en premier lieu, de la signature du protocole d'accord entre Congo Positif et le Centre de santé Molende. La consultation est fixée à 20.000Fc, les membres du parti ne payeront que 10.000Fc avec une durée indéterminée. En deuxième lieu, il y a eu remise des documents de travail aux différentes structures du parti et à la ligue des jeunes. Les participants à la formation sur la Constitution ont aussi reçu leurs brevets. Le président national du parti Congo Positif, Dieudonné Nkishi a estimé que c'était important et nécessaire de trouver un partenaire concernant le problème des soins de santé puisque la santé est indispensable dans la vie humaine. Elle n'a pas de prix, dit-il. Pour bien travailler on doit être en bonne santé, raison pour laquelle, le président a jugé bon de résoudre en premier lieu le problème lié à la santé.

Par ailleurs, il a indiqué qu'il fait tout ceci pour renforcer la fraternité et l'amour entre différents membres de son parti politique. Et d'ajouter, qu'il vise en dehors de la santé, la sécurité alimentaire et le problème d'emplois.