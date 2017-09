Congo-Kinshasa: A l'assaut de Mont-Amba Pierre Kangudia remet des kits scolaires aux épouses des militaires et policiers

Les quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations masculin de basket-ball 2017 débutent ce jeudi. Et il… Plus »

A la fin de la journée entièrement consacrée à l'assouvissement des besoins primaires des habitants de Mont-Amba, Pierre Kangudia Mbayi a reçu de la part des épouses des militaires et policiers, ainsi que des usagers de ce pont, plein d'encouragement, en lui souhaitant plein succès dans ses entreprises qui marquent le quotidien des hommes et femmes de Mont-Amba.

Déterminé pour la cause de Mont-Amba, Pierre Kangudia Mbayi s'est ensuite dirigé vers le pont reliant Kisenso à Lemba, plongé dans un état de délabrement très avancé et présentant un risque d'effondrement au moindre coup de vent. Dans le même élan, il a lancé les travaux de réhabilitation de ce pont, pour permettre à la population de cette zone, de circuler librement, sans crainte d'un revirement au goût âcre.

Des centaines des jeunes et anciens du quartier contents et émus, se sont mis directement à l'ouvrage avec les outils que S.E. Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre du Budget, Pierre Kangudia Mbayi, a mis à leur disposition.

Très touché par la mort tragique d'une jeune fille âgée de 10 ans qui a tiré sa révérence suite à un problème de caniveaux bouchés, causant des inondations et autres dégâts dans les habitations, sur l'avenue Vemba dans la commune de Lemba qui mène jusqu'à Ngaba, Pierre Kangudia a ordonné le curage des caniveaux, à ses propres frais afin que pareil calamité ne se reproduise. Et ce, avant la reprise effective de la saison pluvieuse.

Dans une salle submergée par les épouses des militaires et policiers qui l'attendaient, ce digne fils de Mont-Amba, et haut cadre de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe dont il est un collaborateur proche, a réussi à se frayer un chemin, pour atteindre la salle. L'accueil lui réservé par ces braves dames, était d'une portée chaleureuse. Dans son speech, Pierre Kangudia Mbayi leur a révélé qu'il était leur fils, puisqu'il est né d'un père militaire qui avait servi sous le drapeau de la République. Connaissant la réalité quotidienne de la vie des enfants de ces hommes d'honneur, son assistance s'avère être naturelle et impérative pour le bien de ceux-ci. Néanmoins, il a tenu à ce que la répartition des kits scolaires se fasse en sa présence. Ceci pour lui permettre d'être rassuré que tous les enfants seront servis. Les épouses des militaires et policiers, à leur tour, ont remercié leur bienfaiteur en le bénissant, en lui rassurant de le soutenir dans leurs prières pour cet acte charitable en leur faveur.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.