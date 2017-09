Congo-Kinshasa: Halle de la Gombe - La danse contemporaine valorisée!

L'Institut Français de Kinshasa a organisé vendredi 8 septembre dernier, la grande soirée dédiée aux amoureux de la danse contemporaine congolaise.

C'était aux alentours de 19 heures, que le groupe Losanganya Dancing a ouvert le banquet, tout en hypnotisant le public venu nombreux, afin de découvrir cette facette de la culture congolaise. A l'occasion, un spectacle de toute beauté a été proposé par le chorégraphe Didier Edinho et ses trois danseurs, qui ont su caresser les cœurs de l'assistance, via la danse contemporaine, en portant des messages sans pourtant utiliser le langage verbal. Toutefois, c'est à travers le gestuel et l'expression du corps, que tout a été communiqué.

L'expression du corps

«L'expression du corps», tel était le thème de la soirée. Les spectateurs pouvaient apercevoir chaque interprète incarnant un sentiment dont il finit par s'extraire par empathie envers les autres. Le chorégraphe Didier Edinho questionne, ici, la relation à l'autre et les différences. Il s'interroge, aussi, sur les déterminismes sociaux et économiques, pour finalement soulever l'universalisme des sentiments et de la poursuite du bonheur, a expliqué un connaisseur du domaine. En effet, la danse contemporaine est un art vivant, dévoilant l'expression de la tristesse, de la passion, l'amour et du sentiment intérieur, cet art transmet les émotions et le message à travers le langage gestuel. Ce faisant, le groupe Losanganya Dancing a su le démontrer à la perfection, en synchronisant quatre danseurs pour exprimer un message unique.