Congo-Kinshasa: Plus des spéculations Grand Kasaï - L'enrôlement a commencé

Il s'avère plausible de souligner que le début de ce processus d'enrôlement constitue un ouf de soulagement pour cette population qui a tant souffert avec des attaques et massacres dans leurs villes. Toujours est-il que selon le plan de la CENI, le Kasaï faisait partie des premières aires où l'on devait normalement enrôler, avant même la ville de Kinshasa. La CENI, dirigée par Corneille Nangaa, est obligée de mener à bon terme cette opération jusqu'à ce que tout le peuple Kasaïen soit identifié. Et ce, aux fins de baliser le chemin d'une tenue des élections sans grabuges concernant la représentativité de toute personne consigné dans le critère d'identification.

