Il sied de rappeler que depuis fin 2016, cette partie du pays a été plongée dans un cycle de violence après la mort du chef coutumier Kamuina Nsapu. Plusieurs se réclamant du mouvement insurrectionnel qui a suivi, en son nom, ont semé la terreur dans les Kasaï causant mort d'hommes, déplacement des populations et destruction de plusieurs édifices appartenant à l'État ou aux particuliers. D'où, après le retour au calme enregistré ces derniers mois, plus d'un congolais espèrent que ces assises consacreront le retour définitif à la vie normale.

Forum qui, par ailleurs, devra être lancé ce vendredi 15 septembre par le Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary. Ils, c'est les Gouverneurs Alphonse Ngoy Kasanji (Kasaï oriental), Marc Manyanga (Kasaï), Patrice Kamanda (Lomami), Justin Milonga ( Kasaï central) ainsi que plusieurs élus et notables du Grand Kasaï dont le Sénateur Sessanga. Présent, le Vice-ministre de l'intérieur, Basile Olongo, a devancé le VPM Ramazani Shadary toujours à Kinshasa.

