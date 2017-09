Madagascar: Sports Paralympiques - Des matériels du CBM pour les Championnats nationaux

A partir de demain et ce jusqu'à dimanche 17 septembre se déroulera au Gymnase de Mahamasina, les Championnats de Madagascar 2017. 160 para-sportifs issus de 12 ligues régionales sont attendus à Mahamasina pendant ces quatre jours.

Il s'agit d'Amoron'i Mania, Analamanga, Androy, Atsimo-Andrefana, Atsinanana, Betsiboka, Boeny, Diana, Haute-Matsiatra, Menabe, Sofia et Vakinankaratra. En étant la ligue hôte de la compétition nationale, la ligue d'Analamanga a bénéficié du soutien de Christoffel Blinden Mission (CBM). Cet organisme a doté la ligue de plusieurs matériels dont deux ballons de basket-ball, un ballon de football, deux raquettes de lawn-tennis et de tennis, deux tenues de compétitions et 59 survêtements.

La remise de ces matériels s'est déroulée hier à l'Académie Nationales des Sports à Ampefiloha en présence de la présidente de la ligue paralympique Analamanga, Fabienne Ranoromihaja, du président du Comité Paralympique Monja Dinard et de la représentante résidente du CBM, Lila Ratsifandrihamanana.

Quatre disciplines ont été retenues pour ce sommet national à savoir le basket-ball sur fauteuil hommes et dames, la pétanque en doublette hommes et dames, le tennis sur fauteuil et le tennis de table et le boccia (sport de boule apparenté à la pétanque réservé aux athlètes en situation de handicap). L'enjeu de ce championnat national est la qualification des équipes championnes pour la Coupe des Clubs Champions de l'Océan Indien prévue se dérouler aux Comores.