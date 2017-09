Madagascar: Energie solaire - Une centrale photovoltaïque à Ankorondrano

L'énergie renouvelable gagne du terrain. Une nouvelle centrale photovoltaïque en autoconsommation a été inaugurée hier, au Zoom à Ankorondrano. Une autre centrale de 20MW, en cours de construction à Ambatolampy, sera également opérationnelle en 2018.

Une nouvelle vitrine de production électrique compétitive ! C'est la description faite par le PDG de Green Yellow, Hajji Otmane, concernant la nouvelle centrale photovoltaïque que sa société a mis en place à Ankorondrano. « Nous utilisons les meilleures technologies des systèmes climatiques et d'éclairage pour réduire les consommations. Avec 450 panneaux solaires pour 130KW de puissance, on a plus de 250MW/heure par an pour 500 foyers », a-t-il indiqué lors de l'inauguration, qui s'est tenue hier. Présent à la cérémonie, le ministre de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures, Lantoniaina Rasoloelison, a soutenu que le secteur de l'Energie est en bonne voie avec ce grand pas et que ce projet d'utilisation de source solaire est une première initiative d'envergure à Antananarivo.

A noter que c'est la société Zoom qui a choisi GreenYellow pour la réalisation de ses premiers projets d'efficacité énergétique de grande ampleur. Le site de cette société à Ankorondrano bénéficie d'un montage inédit ; un contrat de performance Energétique (CPE) couplé avec la mise en place d'une centrale photovoltaïque en autoconsommation. D'après les explications, le projet développé par GreenYellow optimise les consommations électriques du site tout en lui donnant accès aux meilleures technologies en matière de systèmes actifs. De ce fait, la consommation du centre commercial sera réduite d'environ un tiers. Ces économies sont assurées dans la durée par GreenYellow grâce à son système Smart Building Monitoring ou pilotage à distance et suivi quotidien des consommations.

Facilités d'investissements. Selon le ministre de tutelle, le Gouvernement va accorder des exonérations sur les projets de ce genre, sur les droits de douanes concernant les matériels importés, afin de favoriser les investissements. En effet, un autre projet est en cours de mise en œuvre à Ihazolava Ambatolampy. Il s'agit d'un projet présidentiel, toujours réalisé par GreenYellow, et offrira au pays, la plus grande centrale photovoltaïque de l'Océan Indien. Présent à la cérémonie d'inauguration d'hier, le président Hery Rajaonarimampianina a mis en avant l'efficacité du partenariat public-privé, dans le secteur énergétique à Madagascar. « Avec cette centrale photovoltaïque, ici à Ankorondrano et celle qui a déjà commencé à Ambatolampy, cela va réduire les subventions versées à la Jirama, mais surtout encourager les autres investisseurs à travailler dans ce secteur, qui est un modèle économique innovant.

Ce système une nouvelle technologie innovante et durable. Madagascar est riche en soleil ou d'autres sources d'énergies renouvelables comme l'eau et l'air. Dans ces nouvelles infrastructures, nous allons gagner en temps et en argent pour le bien être de la population et du pays tout entier. Je réitère encore mon appel aux investisseurs de travailler dans ce domaine porteur» », a noté le président, dans son discours. Bref, toutes les facilités seront offertes aux investisseurs, pour l'exploitation des énergies renouvelables, dans la Grande-île.