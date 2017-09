Madagascar: Lutte contre l'insécurité - Obligation de résultats

Dorénavant, on peut espérer voir un retour à la normale dans les quartiers des grandes agglomérations. Les citoyens vont cependant être dans l'expectative car l'attente a été très longue. Ils verront à l'œuvre les responsables et les jugeront sur les actes qu'ils accompliront. A présent, il y a une obligation de résultat.

Les annonces du président de la République et du chef du Gouvernement qui se sont multipliées ces derniers mois n'ont pas eu l'effet escompté auprès de la population. Leur volonté de prioriser la lutte contre l'insécurité semblait s'apparenter à ces nombreuses déclarations d'intention qui se sont multipliées durant le quinquennat. On ne peut pas douter de leur désir d'en finir avec cette véritable plaie qui gangrène la société malgache.

