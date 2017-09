Madagascar: Airtel Madagascar - Soutien continu aux enfants autistes

Les enfants autistes du centre SAMMY O ont maintenant un lieu éducatif adapté à leurs besoins spécifiques. Airtel Madagascar a contribué aux travaux de réhabilitation et d'extension des infrastructures éducatives du centre. L'inauguration du centre « SAMMY O » a eu lieu le 8 septembre dernier en présence du D.G d'Airtel Madagascar Maixent Bekangba.

Un appui d'une importance particulière quand on sait qu'à Madagascar, la prise en charge de cette maladie ainsi que les médecins spécialistes sont encore rares. « Grâce au partenariat et à l'aide qu'Airtel Madagascar nous apporte, nous essayons de relever le défi d'une intégration socio-éducative optimale pour ces jeunes ». A déclaré, sur ce point Hanta Raobelina Raveloson, Présidente Fondatrice, de l'Association-amis des autistes à Madagascar. Le DG d'Airtel a, pour sa part souhaité que « ces jeunes puissent quitter le centre un jour lorsqu'ils seront plus autonomes et mettre leurs capacités intellectuelles au service de la société et des entreprises... »

La lutte menée par le 3e opérateur mobile mondial dans la prise en charge d'enfants atteints d'autisme ne date pas d'hier. En tant qu'entreprise citoyenne et défenseur des droits des enfants, l'implication d'Airtel à travers ce geste de solidarité vise à attirer l'attention de l'opinion publique sur l'autisme qui reste encore méconnu à Madagascar. Il s'agit donc pour l'opérateur et le centre Sammy'o de briser les barrières de la différence et aider les enfants autistes à s'épanouir et se développer comme les autres enfants.