Madagascar: Salon de la gastronomie - L'art culinaire en fête à l'AFT

Les produits artisanaux, locaux, seront à l'honneur lors de ce salon de la gastronomie.

L'AFT organise la 4e édition du salon de la Gastronomie, qui s'y tiendra du 22 au 24 septembre prochain. Des stands d'exposition, des ventes de produits, locaux et artisanaux, des ateliers gratuits avec des chefs cuisiniers et des expositions à thème. Place à la fête de l'art culinaire.

Pour la enième édition, le salon de la Gastronomie organisé par l'AFT tous les ans prend des airs de grand atelier où cuisiner peut être à la portée de tous. Du 22 au 24 septembre prochain, plusieurs animations et activités seront au programme pour permettre au maximum de personnes, passionnées de cuisine ou non, de se familiariser avec l'art culinaire. Les 23 et 24 septembre, des Chefs cuisiniers seront là pour partager leur savoir-faire gratuitement. Au programme, on y cuisinera des pâtes feuilletées, du macaron, de la cuisine européenne, des desserts, des recettes végétariennes, un atelier sur « Ma table, Mon Art »... et tout cela sans frais de participation. Car pour y participer, il faut seulement s'inscrire au préalable à l'AFT. Outre les ateliers, il y aura également une exposition qui ouvrira ses portes dès le 19 septembre et jusqu'au 29 septembre, sur plusieurs thèmes : « Recettes de chef » pour cuisiner des spécialités malgaches et françaises à moindre coût, « Le riz qui nourrit le monde » avec le Cirad, présentant les diverses variétés et les origines du riz, et « Du labo à l'assiette » pour valoriser la gastronomie des produits de la pêche aux Seychelles.

Produits locaux. Cette fête de la Gastronomie est désormais devenue un rendez-vous annuel pour ceux qui sont à l'affût de bonnes affaires. Car à part les stands d'exposition, il y aura aussi une cinquantaine de participants qui vont vendre leurs spécialités, dont des produits locaux : « koba », » mofomamy », produits laitiers et artisanaux, des ustensiles de cuisine, des fruits séchés, de la glace... Et pour donner du peps à l'événement, des jeux concours seront organisés pour faire gagner divers lots.