Afrique de l'Est: Mines et Pétrole - Une première conférence ministérielle du COMESA à Madagascar

Le SG du COMESA, Sindiso Ngwenya, rencontrant le ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah.

Des échanges d'expériences entre les pays membres de ce bloc régional seront en vue à part le partage des expertises australiennes pour développer ces secteurs stratégiques.

Madagascar sera le pays hôte pour l'organisation d'une première conférence ministérielle sur les mines et le pétrole au niveau du COMESA (Marché Commun de l'Afrique orientale et australe). « Ce grand événement se tiendra dans le courant du mois de novembre prochain », a annoncé le ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah, lors de sa rencontre avec le Secrétaire Général du COMESA, Sindiso Ngwenya dans ses locaux à Ampandrianomby.

Echanges d'expériences. En fait, « la Grande Ile aura une grande opportunité d'accueillir cette première conférence ministérielle. D'autant plus, nous avons le Mining Business Center, une infrastructure construite aux normes internationales, qui a été inauguré tout récemment, pour organiser un événement d'une telle envergure. Les retombées économiques positives pour la population et le pays en général, ne sont pas en reste », a-t-il poursuivi. Notons que plus de 500 000 petits exploitants miniers sont recensés à Madagascar. A travers cette première conférence ministérielle sur les mines et le pétrole, il y aura des échanges d'expériences dans ces domaines entre les 19 pays membres du COMESA. En effet, la plupart d'entre eux sont des pays qui effectuent des exploitations minières. En outre, « Madagascar préside actuellement la commission de développement du secteur minier au niveau de ce bloc régional », a-t-il enchaîné.

Pays modèle. Par ailleurs, il y aura des formations de haut niveau dans les domaines minier et pétrolier organisées en collaboration avec la Banque Mondiale au profit des pays membres du COMESA dans le cadre de cette conférence ministérielle. « Les expériences réussies de l'Australie en la matière et son partenariat avec Madagascar pour le développement du secteur minier y seront également exposées. Il faut reconnaître que l'Australie est un pays modèle quand on parle du développement du secteur extractif », a conclu le ministre de tutelle.