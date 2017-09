Madagascar: Toliara - WWH réhabilite la décharge de Tsongobory

Ayant obtenu une rallonge de quelques mois, le projet Passat (qui s'occupe de la propreté de la ville de Toliara) de l'Ong Welthungerhilfe (WHH) de la Coopération Allemande, s'attaque à la réhabilitation de l'ancienne décharge de Tsongobory après une soixantaine d'années d'exploitation sauvage.

Ayant accumulé plus de 20 000 tonnes de déchets durant ces années, ce site a été délaissé depuis mars 2017, suite à la construction par la WHH d'un nouveau Centre de Stockage et de Valorisation des Déchets (CSVD), un peu plus loin à Belalanda, RN9. C'était ce lundi 11 septembre, qu'ont démarré les travaux de réhabilitation de cette décharge avec une grande action sociale sous forme d'HIMO, en présence du maire Behaja et l'équipe complète de Passat. Environ 200 personnes, issues des « fokontany » de Tsongobory et d'Anketraka, ont travaillé et vont continuer dans les prochaines semaines pour débarrasser une première partie des déchets, avant de laisser la place aux gros engins qui termineront définitivement les travaux.

C'est la première fois à Madagascar qu'un ancien site de décharge sera fermé selon les règles environnementales requises et rendu à ses ayants droit, soit la population riveraine et la Commune Urbaine de Toliara. En voilà une action qui améliorera les conditions de santé et d'hygiène, mais également le développement économique et touristique de la région. Il est ainsi rappelé qu'il sera désormais interdit de jeter ses ordures à Tsongobory sous peine de sanctions.