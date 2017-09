Maroc: La peine du journaliste marocain Hamid El Mahdaoui alourdie en appel

Avec 6 points au compteur et classé deuxième derrière la Côte d'Ivoire à l'issue de la… Plus »

En juillet 2015, il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, une amende et des dommages et intérêts pour des articles révélant des actes de torture commis par la police contre le militant Karim Lachkar en mai 2014 dans un commissariat d'Al-Hoceïma.

RSF appelle la justice marocaine à abandonner les charges qui pèsent sur Hamid El Mahdaoui et à libérer au plus vite un journaliste qui, en se trouvant au coeur des événements, n'a fait que son métier".

Poursuivi pour « avoir incité à une manifestation interdite » le journaliste Hamid Al Mahdaoui a vu sa peine nettement revue à la hausse par la Cour d'appel d'Al-Hoceïma et a été condamné mardi 12 septembre à un an de prison ferme.

Cette inquiétude est d'autant plus grande qu'Hamid El Mahdaoui doit faire face à un deuxième procès pour "atteinte à la sûreté de l'État" et qu'il a entamé une grève de la faim.

Copyright © 2017 Reporters sans Frontières. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.