Niger: L'égérie Nana Aïssa ANGO KOUSSA atterrit à la tête de BIA Niger

Sa mission immédiate devra consister à ramener les fondamentaux de la réglementation bancaire à la BIA Niger et à rassurer les clients historiques de l'institution. Loin d'être une sinécure, la nouvelle patronne de BIA Niger doit s'attaquer à assainir le portefeuille lézardé et malsain de la banque dont l'image est écornée - suite à la grosse tempête qui s'est abattue sur elle- avant l'acquisition par les Marocains. Révélée en exclusivité par Confidentiel Afrique, la tempête BIA commence peu à peu à s'éloigner.

Une autorité du Groupe marocain a soufflé à Confidentiel Afrique que le choix porté sur l'ex patronne de Banque Atlantique Niger est une option juste et méritée pour les efforts et les engagements consentis par Mme Nana Aissa Ango durant ces dernières années sur la place financière de Niamey. Sa nomination à la tête de la BIA Niger a pris effet depuis le 1er septembre 2017.

Après plusieurs réglages et tractations entre Casablanca et Niamey, les dirigeants marocains ont jeté leur dévolu sur cette professionnelle du secteur bancaire. Mais aussi l'une des rares DG femme du Groupe BCP au Sud du Sahara.

Avec brio et professionnalisme. Cette égérie du secteur bancaire nigérien est l'artisan des grosses performances de Banque Atlantique Niger assistée d'une équipe soudée et engagée à mieux hisser cette banque au Top 5 du marché financier à Niamey.

