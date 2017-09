Egypte: La mise sous tutelle de quatre médias indépendants

Ce gel et cette mise sous tutelle d'un média gouvernemental sont des "nationalisations par proxy", confirme Khaled el Balshy, rédacteur en chef du site d'opposition Al Bedaiah et journaliste fondateur du Comité des libertés qui défend les droits des journalistes.

Quatre médias indépendants du pouvoir, les quotidiens Daily News Egypt et Borsa et les sites d'informations en ligne Masr al Arabiya et Bawabat al Qahira (en anglais Cairo Portal Company for Publishing and Distribution) font l'objet depuis la mi-août d'un nouveau type d'attaque, qui se déroule en trois temps.

Copyright © 2017 Reporters sans Frontières. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.