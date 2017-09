Tunisie: Optimisation de l'insertion professionnelle

La première édition des Journées nationales de l'emploi se tiendra les 19 et 20 septembre à la Maison de l'entreprise aux Berges du Lac, à l'initiative de l'Institut arabe des chefs d'entreprise (Iace) soutenu par le Fonds emploi de la GIZ et le réseau «Toumouh Job Centers» en partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'Agence nationale pour l'emploi et le travail independant (Aneti), Injaz Tunisie, «Tounès Taamel», Lougha-Projet Voltaire, l'Association professionnelle des ressources humaines (Aprh) et Medianet.

Selon un communiqué rendu public hier par l'Iace, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mission principale du réseau Toumouh Job Centers, à savoir l'amélioration de la qualité de l'insertion professionnelle des jeunes à travers le conseil et l'optimisation de la corrélation entre les compétences existantes sur le marché et les besoins des entreprises.

A travers un recrutement ciblé, mettant en avant les secteurs porteurs à l'instar des métiers de la distribution, de la finance et de l'informatique, ces journées accueilleront plus de 3.000 jeunes à la recherche d'un emploi et une trentaine d'entreprises proposant plus de 500 postes vacants, ajoute le communiqué.

A travers les Journées nationales de l'emploi, les Toumouh Job Centers mettront tout le savoir-faire de leurs experts au profit des entreprises. De la spécification pointue des besoins en recrutement, en passant par l'élaboration des appels à candidatures, la diffusion des offres d'embauche, le tri des CV, les entretiens, les tests de langue en français, jusqu'à la présélection des meilleurs profils. Les Toumouh Job Centers mobiliseront une vingtaine d'experts qui prendront en charge tout le processus de recrutement pour servir efficacement les besoins des jeunes à la recherche d'un emploi, ainsi que ceux des recruteurs.

Au-delà des opportunités d'embauche et afin de permettre à chaque participant d'en tirer bénéfice, les Journées nationales de l'emploi proposerons dans leur programme : des ateliers dédiés à l'entrepreneuriat animés par Injaz Tunisie, des ateliers dédiés aux chercheurs d'emploi assurés par «Tounès Taamel», ainsi qu'un troisième atelier également portant sur les techniques de recherche d'emploi et des simulations d'entretien qui est assuré par les directeurs des ressources humaines de grands groupes tunisiens et internationaux.