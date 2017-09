Tunisie: Un programme de formation destiné aux jeunes sans emploi

«We Code Land est une école à la carte qui mise sur l'économie numérique pour aider les jeunes économiquement inactifs de 18 à 35 ans à rejoindre le marché du travail en accédant à des emplois numériques ou en lançant leurs propres entreprises numériques», a expliqué Wala Kasmi lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'Institut français de Tunisie.

«We Code Land est une école qui répond aux besoins pesants du marché de l'emploi et des entreprises économiques qui veulent recruter des développeurs opérationnels de suite, surtout qu'il existe un gap important entre les nouveaux besoins des entreprises et la formation dans les universités, sachant que la réforme du système éducatif tarde à venir», a-t-elle ajouté.

Selon l'intervenante, le programme de 2017-2018 aura lieu en deux sessions à l'université Esprit au pôle El Ghazala. La première session aura lieu du 02 octobre au 22 décembre 2017 et la seconde est prévue du 08 janvier au 23 mars 2018.

Le programme de formation porte sur les fondamentaux de la programmation, les bases de développements de produits, le développement Web Front End, le développement Web Back End et le travail en équipe et battle de codage.

«L'objectif de We Code Land est de renforcer les compétences digitales des jeunes diplômés sans emploi pour les aider à créer leurs propres entreprises et adhérer au marché de l'emploi national et international grâce à une simple connexion internet et un ordinateur», a précisé Wala Kasmi

Il s'agit également de développer les outils informatiques nécessaires au lancement des emplois numériques ou des business numériques et de contribuer à la création d'un écosystème autour de l'économie numérique.

D'après la même source, depuis 2016, quelque 3.226 jeunes ont bénéficié de la formation We Code Land et 90% des bénéficiaires ont déclaré que cette formation a changé leur perception de leur avenir et leur a donné confiance en eux et en leurs capacités.

La conférence de presse a été une occasion pour présenter quelques success stories de jeunes diplômés dans différentes spécialités. Certains ont créé leurs propres projets, d'autres ont été recrutés dans de grandes entreprises.

A noter que Wala Kasmi avait obtenu le 4 février 2016 le diplôme de lauréate du programme //La France s'engage au Sud// et a été récompensée à hauteur de 42 mille euros par l'ancien président de la République Française, François Hollande, pour le projet //We code//