Tunisie: Terrifiant à souhait !

Le but du festival est d'attirer un plus grand nombre de jeunes spectateurs aux salles obscures en leur proposant un programme intéressant qui met en avant une sélection des meilleures productions du genre ainsi que des avant-premières mondiales.

L'ouverture du festival aura lieu avec la projection du film Mother. En effet, après Venise et Londres, et avant Deauville et Toronto, ce mystérieux film de Darren Aronofsky -- réalisateur de Black Swan et Requiem for a dream -- se dévoilera au public tunisien le vendredi 15 septembre à partir de 19h00. Il s'agit d'un thriller psychologique, véritable tour de grand-huit au croisement de plusieurs genres, dans lequel Jennifer Lawrence et Javier Bardem, couple paisible isolé dans sa maison de campagne, voit débarquer des invités imprévus qui vont bouleverser leur tranquillité et l'équilibre de leur demeure.

Le reste du programme se compose de diverses projections aussi intenses les unes que les autres. Des films d'horreur fraîchement sortis et déjà projetés en avant-première au cours de l'année dernière ainsi que des œuvres qui viennent juste de sortir. Les amateurs auront l'occasion de voir Alien : Covenant ,un film de science-fiction américano-britannique réalisé et co-produit par Ridley Scott, sorti en 2017.

Il s'agit du sixième film L'univers d'Alien et du troisième réalisé par Ridley Scott. Don't breathe : La Maison des ténèbres (Ne respire pas) un film d'horreur américain coécrit, coproduit et réalisé par Fede Alvarez, sorti en 2016. Ouija : Les origines : L'origine du mal, un film d'horreur américain réalisé par Mike Flanagan, sorti en 2016. Il s'agit d'une préquelle du film Ouija, sorti en 2014. Lights out ou Dans le noir, un film d'horreur américain coécrit et réalisé par David F. Sandberg, sorti en 2016. Le film est adapté d'un court métrage intitulé Lights Out, également écrit et réalisé par David F.

Au programme aussi l'incontournable The conjuring 2 de James Wan, The Rings de F. Javier Gutiérrez et Annabelle 2 : la création du mal de David F. Sandberg.

La clôture du festival aura lieu avec la projection du film d'horreur américain IT (Ça), réalisé par Andrés Muschietti et sorti le 7 septembre dernier. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman Ça de Stephen King, publié le 15 septembre 1986. C'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui découvrent le secret derrière les multiples disparitions d'enfants et de jeunes dans leur petite ville. Ils se trouvent confrontés à une entité maléfique qui prend la forme d'un clown terrifiant.

Un festival qui promet et des films qui valent certainement le détour !