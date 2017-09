Tunisie: L'ARP reporte l'élection à une date ultérieure

Imed Daïmi, Sofiène Toubal, Rym Mahjoub, Noureddine B'hiri, Ameur Laarayedh, Walid Jalled et Mustapha Ben Ahmed ont beau argumenter les raisons du report de l'opération élection, expliquer ou justifier les absences de leurs collègues qui étaient pourtant nombreux, lundi 11 septembre, pour accorder leur confiance à Youssef Chahed et à ses nouveaux ministres ou accuser même l'Isie d'être responsable de la crise dans laquelle elle se trouve, Mohamed Ennaceur s'est trouvé dans l'obligation de suspendre la séance extraordinaire et d'annoncer que les députés reviendront au palais quand les groupes parlementaires parviendront à un accord définitif sur les deux candidats qui compléteront la composition du conseil de direction de l'Isie.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.