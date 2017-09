Tunisie: «L'approvisionnement en eau a été meilleur qu'en 2016»

Quant à la qualité de l'eau, le secrétaire d'Etat a souligné «qu'aucune goutte d'eau n'est distribuée sans qu'elle n'ait une qualité acceptable. Le seul problème qui demeure en matière de qualité est relatif à la salinité des eaux dans certaines régions du sud, et là un grand projet d'une valeur de 170 millions de dinars est programmé pour améliorer la qualité des eaux». Ce n'est absolument pas l'avis de plusieurs citoyens dans diverses régions du pays, qui dénoncent, outre les coupures répétitives de la distribution de l'eau, un changement de couleur et d'odeur des eaux de la Sonede.

Interrogé sur les coupures répétitives d'eau enregistrées dans plusieurs régions du pays et la «mauvaise» qualité d'eau décriée par des citoyens, Rabhi a reconnu que «des problèmes persistent toujours malgré les efforts déployés. N'oublions pas que la Sonede dispose de 53 mille km de canalisations souterraines. Ces canalisations doivent être en grande partie, renouvelées et un programme est bien envisagé dans ce sens».

Toujours selon lui, «la stratégie du ministère s'articule également autour de la mise en place d'une nouvelle approche de gestion des groupements d'eau des zones rurales, l'amélioration de la gouvernance au niveau de la Sonede, la poursuite de la politique des grands projets -- et à ce titre, il importe de mentionner que les projets de réalisation de stations de dessalement seront confiés à des entrepreneurs, dans les semaine à venir -- et l'optimisation de la communication et de la sensibilisation pour une meilleure gestion de la demande».

«Le premier axe de cette stratégie est le transfert des eaux des zones de l'extrême nord vers les autres régions, les barrages de cette zone étant remplis et peuvent continuer à alimenter le pays pour la période à venir», a précisé Rabhi, dans une déclaration à l'agence TAP, en marge de l'atelier final de la mission d'appui institutionnel aux entités bénéficiaires des appuis complémentaires du programme d'appui aux politiques publiques de gestion des ressources en eau pour le développement rural et agricole (Paps-eau), tenu hier, à Tunis.

