Maroc: Mondial 2018 - Le Marocain Carcela « La qualification reste difficile »

Avec 6 points au compteur et classé deuxième derrière la Côte d'Ivoire à l'issue de la 4è journée de éliminatoires de la Coupe du Monde 2017, zone Afrique, le Maroc est dans la course pour une qualification pour la phase finale qui aura lieu en Russie.

Mais selon Mehdi Carcela, les Lions de l'Atlas doivent batailler dur pour avoir leur billet : « On a manqué de chance contre le Mali lors de notre dernier match (0-0). Cela aurait sans doute été plus facile de se qualifier si on avait eu la chance de pouvoir planter, a dit le joueur de l'Olympiacos à nos confrères de foot mercato.

Là, ça reste difficile. On reçoit le Gabon chez nous et on doit aller en Côte d'Ivoire. On doit gagner ces deux matches pour se qualifier. On a l'équipe pour le faire, je ne m'en fais pas, j'ai toute confiance en l'équipe.

Il va falloir aller les chercher, jouer libérés, sans pression. Quand on joue notre jeu, c'est difficile de nous arrêter. Je pense qu'on peut le faire. Ça ferait du bien d'aller en Coupe du monde, parce que ça fait longtemps que le Maroc n'a pas rêvé un peu, comme à l'ancienne ».