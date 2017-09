Congo-Kinshasa: Afrobasket 2017 - La RD Congo est désormais ambitieuse

C'était il y a six mois, deux experts de l'ONU étaient portés disparus au Kasaï Central. Les… Plus »

Ce sera la première fois que la République démocratique du Congo et la Tunisie seront opposées au FIBA AfroBasket. Les vainqueurs accéderont aux demi-finales et conserveront leurs chances de remporter le titre continental.

« Notre objectif principal était de nous qualifier pour les quarts de finale et nous l'avons atteint. À partir de maintenant, tout peut arriver, parce que j'ai réalisé que les meilleurs joueurs africains que je regardais à la télévision sont humains après tout, a confié l'intérieur Hervé Kabasele dans un entretien accordé à FIBA.basketball. Je suis content que notre pays soit de retour dans la plus grande compétition africaine, après avoir raté les quatre dernières éditions. Nous allons essayer de saisir notre chance. C'est une opportunité pour moi de montrer mon talent et de me faire remarquer par les scouts du monde entier. Mon rêve est d'être drafté en NBA ou de signer dans un grand club européen. »

