Congo-Kinshasa: Ligue des Champions - Manchester City sans Vincent Kompany

Manchester City effectue un début de saison incroyable et confirme son statut de favori pour le titre en Angleterre.

La bande à Guardiola vient d'humilier Liverpool (5-0) et n'en finit plus d'impressionner. Et c'est avec cette euphorie que les Citizens vont débuter leur campagne européenne. Ce mercredi les Skyblues se déplacent à Rotterdam pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions. Mais ce voyage au Pays-Bas se fera sans Vincent Kompany.

En effet, blessé au mollet depuis le match des Diables rouges contre Gibraltar, dans le cadre des qualifications pour le prochain Mondial, Vincent Kompany ne sera pas de la partie lors du déplacement de Manchester City à Feyenoord, mercredi pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions. Son entraîneur, l'Espagnol Pep Guardiola, avait auparavant déclaré que son défenseur belge serait sur pied pour la rencontre au Kuip, il n'en est finalement rien.

Cette nouvelle absence relance évidemment les doutes de plus en plus persistants (et de plus en plus vérifiés) sur la santé physique du capitaine des Diables rouges. Depuis son arrivée en Angleterre, au début de la saison 2008-2009, «Vince The Prince» a en effet loupé 149 rencontres avec Manchester City toutes compétitions confondues, dont 102 officiellement pour blessure.

Manchester City et la Ligue des Champions, ce n'est pas vraiment une grande histoire d'amour. Mais Manchester City a changé de dimension : des millions d'euros dépensés pour constituer une défense digne d'un prétendant au titre en Angleterre (Mendy et Walker recrutés) et une ligne d'attaque éblouissante (Bernardo Silva, Aguero, Sterling, De Bruyne), et voilà la troupe de Pep Guardiola prête à faire tomber n'importe qui. Le début de sa campagne européenne commence aux Pays-Bas, avec un voyage chez le Feyenoord Rotterdam.