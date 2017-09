Ile Maurice: Première Vision Paris 2017 - 15 opérateurs de textile à Paris du 19 au 21 septembre

communiqué de presse

GIS-13 September 2017 : Afin de maintenir la visibilité des produits 'Made in Mauritius' en France, Enterprise Mauritius dirigera une délégation de 15 opérateurs locaux à Première Vision Paris, événement phare de l'habillement et du prêt-à-porter en France, qui se tiendra du 19 au 21 septembre 2017 au Parc des Expositions de Villepinte.

Les opérateurs mauriciens marqueront leur présence dans des domaines spécialisés : 'manufacturing', 'knitwear solutions' et 'bags and shoes'. Une large gamme de produits d'habillement alliant des tenues de mode aux tenues décontractées, y compris des tenues sportives, sera exposée au pavillon mauricien.

Parmi les participants trois opérateurs, qui ont développé des collections avec le soutien de Carlin International pour la saison automne/hiver 2018, présenteront leurs nouvelles collections lors de cette manifestation.

Enterprise Mauritius avait sollicité l'expertise de Carlin International, firme française mondialement réputée pour le développement de nouvelles tendances dans le secteur de l'habillement. L'objectif était d'aider les entreprises locales à développer leurs nouvelles collections 2018 selon les nouvelles tendances.

Première Vision Paris 2017 sera l'occasion pour les exposants mauriciens de dévoiler leurs créations. Les objectifs sont de mettre en avant les collections et le savoir-faire des entreprises mauriciennes, consolider et élargir les exportations locales sur le marché français et rehausser la visibilité de notre pays comme fournisseur de choix en matière du textile et de l'habillement.

Afin de rehausser davantage l'image de Maurice comme destination d'approvisionnement fiable en France, Enterprise Mauritius a maintenu une participation régulière à Première Vision au cours des années précédentes. En effet, plus de 80 % des visiteurs à ce salon sont des décideurs pour le prêt-à-porter des marques prestigieuses, des accessoires de mode et du textile. Cet événement a permis au pays d'accroître le nombre d'acheteurs internationaux.

Première Vision Paris

Première Vision Paris est un événement phare de l'habillement et du prêt-à-porter en France qui attire quelque 60 000 visiteurs de 130 pays. C'est une plateforme très importante réunissant des professionnels du secteur de la mode qui dévoile les dernières tendances et collections. C'est donc une opportunité pour les entreprises mauriciennes de se familiariser avec les dernières tendances et collections. Elles peuvent également profiter de cette plateforme pour se connecter avec des acheteurs de plusieurs pays européens en présentant leurs produits de qualité ainsi que leur savoir-faire.

Lors de la dernière édition en septembre 2016, les entreprises mauriciennes étaient présentes dans trois domaines spécialisés : le 'manufacturing', le 'jeanswear' et le 'knitwear solutions'. Elles ont eu l'occasion de présenter leurs dernières collections et établir des contacts fructueux avec des acheteurs internationaux.

Relations commerciales entre Maurice et la France

La France reste un partenaire économique important pour Maurice. Les relations commerciales ont continuellement évolué depuis 1715. Aujourd'hui, une grande variété de produits est exportée en France, parmi lesquels figurent le textile et le prêt-à-porter qui représentent un secteur prioritaire avec plus de 40% des exportations totales.

En 2016, les exportations totales de Maurice vers la France se chiffraient à Rs 6,9 milliards dont 43% représentaient le textile et le prêt-à-porter.

Au cours des deux dernières décennies, les opérateurs du textile mauricien ont consolidé leurs relations avec les principaux acheteurs de France tels que Monoprix, La Redoute, et Orchestra. La capacité des entreprises mauriciennes à innover et à honorer les commandes à temps a renforcé la solide réputation de Maurice en tant que fournisseur de qualité du textile et du prêt-à-porter.