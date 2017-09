Madagascar: Épidémie - La peste crée une panique à Toamasina

« Nous allons encore mener des enquêtes à Moramanga et dans d'autres villes et nous vous communiquerons, très prochainement, les résultats », rassure-t-il.

Et la femme décédée dans un hôpital à Antananarivo et enterrée dans la fosse commune d'Anjanahary a également été contaminée par la maladie à Toamasina.

Officiellement, deux hommes ont succombé à une suspicion de peste pulmonaire à Toamasina, les 2 et 3 septembre. Ce seraient des étudiants locataires du campus universitaire de Barikadimy à Toamasina. Ils ont contracté la maladie sur un taxi-brousse reliant Antananarivo à Toamasina. Selon la précision de la DRSP Atsinanana, la personne qui les a contaminés, travaillait à Ankazobe et allait rejoindre sa famille à Toamasina, suite à une maladie. Ce dernier a succombé à Moramanga.

Il y aurait un réel danger. Les cas survenus à Toamasina se seraient répandus dans d'autres régions. Un communiqué, envoyé par le ministère de la Santé publique, hier, dans le cadre de la saison pesteuse, a affirmé l'existence de cas suspects de peste pulmonaire dans le Vakinankaratra, à Analamanga, à Alaotra-Mangoro, et même à Atsinanana, à Boeny et à Sava qui ne sont pas du tout des zones pesteuses.

