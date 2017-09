Sénégal: Pluies et orages "relativement marqués" annoncés sur la Casamance et le centre-sud

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des "activités pluvio-orageuses", qui seront "relativement marquées", dans les régions de la Casamance (sud) et le centre-sud du Sénégal au cours des prochaines 24 heures, à partir de mercredi après-midi.

"Des activités pluvio-orageuses relativement marquées seront notées sur la Casamance et le centre-sud (Fatick, Kaolack, etc.) du pays au cours de cet après-midi et la nuit. Des pluies relativement faibles pourraient aussi être relevées sur le centre-ouest (Dakar, Mbour, Thiès, etc.) et au sud-est (Tambacounda, Kédougou, Bakel, Kaffrine) durant la nuit et au petit matin", peut-on lire dans un bulletin de l'ANACIM.

Au cours de cette période, une "forte chaleur persistera sur l'ensemble du pays, notamment sur le nord et le nord-est où les pics seront de 38 à 42°C. Ailleurs, les températures journalières évolueront entre 31°C à Dakar et Cap-Skirring et 34 à 37°C dans les régions de l'intérieur", annoncent les prévisionnistes météo.

A partir de la journée de mercredi, ajoutent-ils, "une accalmie se généralisera sur l'ensemble du territoire. La forte chaleur restera de mise sur la majeure partie du territoire, notamment dans les régions nord-est", ajoute le bulletin.