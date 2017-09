Dakar et cinq autres régions vont bénéficier d'une session de formation sur le scénario intitulée «Scénario pour tous ».

Face à la presse hier, mardi 12 septembre, le promoteur du projet, Assane Diagne, a fait savoir qu'il s'agit de former 120 acteurs culturels en technique de scénario. Grâce à un financement de 15 millions, du Fonds de promotion à l'Industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica).

La Sarl Filmi Darou Wahab est décidée à venir en appui aux scénaristes. C'est ce qui justifie le projet de formation intitulé « Scénario pour tous », qui consiste à former des scénaristes pour relever leur niveau général au Sénégal. Soutenu par le Fonds de promotion à l'Industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica), pour un montant de 15 millions de francs CFA, « Scénario pour tous » va sillonner Dakar et 5 autres régions du Sénégal, Ziguinchor, Saint-Louis, Fatick, Thiès et Kaolack, pour former au total 120 scénaristes.

En conférence de presse tenue hier, mardi 12 septembre à la direction de la Cinématographie, le promoteur du projet et non moins réalisateur et producteur, Assane Diagne, a fait savoir que le séminaire devrait permettre aux scénaristes de « pouvoir participer au Fopica 2016-2020 mais aussi amener les scénaristes du théâtre populaire à s'approprier des outils d'écriture de la dramaturgie classique dans l'écriture du scénario ».

Et si la Sarl Filmi Darou Wahab tient à organiser ce « Scénario pour tous », c'est parce qu'il y a un manque de formation et d'ateliers de partage sur le scénario. « Depuis plus de 20 ans, il n'y a pas de formation en scénario au Sénégal, ou bien s'il y'en a, c'est peut-être des étrangers qui viennent le faire », a souligné Assane Diagne.

Le séminaire va se tenir sur huit jours dans chaque région, avec pour date d'ouverture le 18 septembre prochain au Centre culturel Blaise Senghor. Bénéficieront du projet, les réalisateurs, les scénaristes, les enseignants, les gendarmes, les policiers, les étudiants, bref tous ceux qui désirent se faire former, mais qui ont déjà leur propre scénario.

Après la formation, les 12 meilleurs projets seront retenus et présentés à Dakar avec un groupe de producteurs, pour financement ou achat. Ces ateliers seront organisés en collaboration avec les centres culturels régionaux. Une initiative bien saluée par le coordonnateur des centres culturels régionaux, Tidiane Diallo. A l'en croire, « c'est un projet qui vient à son heure car le ministère de la Culture a toujours eu des difficultés dans la formation des acteurs culturels à l'intérieur du pays pour cause, il n'y a aucune infrastructure artistique destinée à les former. C'est donc une aubaine ».

Dans « Scénario pour tous » qui prendra fin en janvier 2018, il ne s'agira pas que de l'aspect fiction mais aussi de l'aspect série télévisuelles. Et c'est la structure de l'histoire, le développement de l'idée et des personnages qui vont rythmer les cours.