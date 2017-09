Pour sa part, il promet d'être «à la pointe du combat pour libérer notre pays de ce fardeau si encombrant et si arriéré afin de relever de manière durable et définitive les défis de la transparence dans la gestion des affaires publiques».

En nommant son frère Aliou Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), le chef de l'Etat, Macky Sall, aurait-il donné un os à ronger aux opposants à son régime ? Tout porte à le croire au vu des nombreuses réactions et critiques acerbes contre son régime venant de la part de ses adversaires politiques. En tout cas, le président du Grand parti (Gp), Malick Gakou ne l'a pas du tout raté, dans un communiqué rendu public hier, mardi 12 septembre.

