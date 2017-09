Sénégal: Praemium Imperial 2017 - Youssou Ndour parmi les 5 lauréats du «Nobel des Arts»

Créé à la fin des années 1980 par la Japan Art Association, «la plus ancienne fondation culturelle du Japon», le Praemium Imperiale a déjà récompensé 140 artistes, qui «ont contribué à enrichir l'humanité». Le 18 octobre prochain, chacun des cinq lauréats devrait recevoir quelque chose comme «117.000 euros» ; plus de 75 millions de francs CFA.

Les trois autres lauréats de ce Praemium Imperial 2017 sont le danseur américain d'origine russe Mikhail Baryshnikov (1948), ou «le dernier danseur d'exception à avoir franchi le rideau de fer», l'artiste d'origine iranienne Shirin Neshat (1957) installée «depuis des années» à New-York, où elle conçoit des «installations photo et vidéo si controversées qu'il lui est impossible de les présenter publiquement dans son pays d'origine», et l'architecte espagnol Rafael Moneo (1937), qui a «reçu le Prizker-le Nobel d'architecture-en 1996 pour son travail qui intègre les bâtiments dans leur environnement urbain».

Youssou Ndour (1959) est le premier artiste sénégalais à être honoré de cette façon. Idem pour le sculpteur ghanéen El Anatsui (1944), «célèbre pour ses tapisseries en métal», et que l'on présente comme «l'artiste le plus cher d'Afrique». «Ses œuvres, inspirées des traditions culturelles africaines qu'il conjugue avec les recherches esthétiques contemporaines, ont été exposées dans les plus grands musées».

